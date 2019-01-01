محمد العبدلي يأمل كسر قاعدة فشل المدرب الوطني في ديربي جدة

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين

يدخل المدير الفني السعودي محمد العبدلي، مدرب نادي اتحاد جدة المؤقت اختبارًا صعبًا أمام نادي الأهلي في ديربي جدة والذي يجمع بين الفريقين غدًا الخميس.

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ويأمل العبدلي في كسر الرقم السلبي الذي يُعاني منه المدربين المحليين أمام الأهلي خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويقول التاريخ أن المدرب الوطني لا ينجح في قيادة الاتحاد للفوز على الأهلي وهو ما حدث مع الثنائي خالد القروني وعبد الله غراب من قبل.

العبدلي يقود نادي الاتحاد حاليًا كمدير فني مؤقت عقب رحيل المدير الفني التشيلي لويس سييرا، والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

إدارة الاتحاد تُغري اللاعبين بمكافأة خاصة للفوز في ديربي جدة

وخسر عبدالله غراب، في قيادة الاتحاد أمام الأهلي ضمن الجولة السابعة من نسخة الدوري موسم 2011ـ2012، بنتيجة 3\1.

أما القروني فقد خسر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتحديد في موسم 2013ـ2014 بدور نصف النهائي حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بفوز الأهلي 2ـ1 و3ـ2 على التوالي.