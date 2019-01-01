محمد الشلهوب يدرس قرار اعتزال كرة القدم

يُناقش حاليا مصيره مع الزعيم خلال الموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على مصير اللاعب المخضرم محمد الشلهوب صانع ألعاب وقائد نادي الهلال السعودي.

الصحيفة بحسب مصادر مقربة من اللاعب أشارت إلى أنه يُناقش حاليا مصيره مع الزعيم خلال الموسم المقبل.

تتوقع يوصل لوين في كأس العالم أخضرنا الشاب 🤔 pic.twitter.com/CekZ5CalE3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

الشلهوب يشارك مع الهلال على فترات سواء على الصعيدين المحلي أو القاري ومازال يمتلك القدرة على تقديم أداءه الرائع الذي تميز به طوال مشواره.

وقالت التقارير أن الشهلوب حتى الآن لم يحسم مصيره سوء الاعتزال أو الاستمرار مع الفريق، وأشارت إلى إنه يميل إلى اتخاذ قرار الاعتزال بشكل نهائي.

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يُذكر أن الشلهوب قد ساهم في تأهل الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، حيث ضرب الفريق وعدًا مع نادي الأهلي، بينما فشل الزعيم في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي ذهب للغريم نادي النصر.