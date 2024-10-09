فيديو | ذهب لا يصدأ .. محمد الشلهوب يتفوق على ياسين بونو في تحديد بتدريبات الهلال!

شاهد كيف تفوق الشلهوب على ياسين بونو

على الرغم من مرور 4 أعوام على اعتزاله كرة القدم، إلا أن محمد الشلهوب مازال يحتفظ بقدرته على التحكم بالكرة، ليتفوق على المغربي ياسين بونو حارس الهلال.

وكتب الشلهوب اسمه من ذهب في تاريخ نادي الهلال، بعد البطولات والإنجازات التي حققها مع الزعيم من بداية مشواره من عام 1999 حتى 2020.

ونشر حساب الهلال عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لتحدي بين محمد الشلهوب وبونو على تسديد الكرات، ليتفوق فيها النجم المعتزل على المغربي.

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ونجح الشلهوب في تسجيل 4 أهداف من 4 تسديدات، بينما سجل ياسين بونو 2 من أصل 4 تسديدات، ليتفوق الشلهوب فيها بنجاح.

كما نجح في الاختبار كلًا من: "ناصر الدوسري وسيرجي سافيتش وجواو كانسيلو"، وفشل الحمدان ورينان لودي ومالكوم في تسجيل الـ4 تسديدات.