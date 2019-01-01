محمد الشلهوب يحقق إنجازًا تاريخيًا مع الهلال

إنجازًا لم يحدث من قبل حققه محمد الشلهوب.

نجح فريق نادي الهلال، في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب دام 19 عامًا، منذ آخر تتويج له عام 2000، ليرفع القائد محمد الشلهوب الكأس في اليابان.

الهلال حقق الفوز على حساب أوراوا ريد، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد، ويكرر انتصاره إيابًا بهدفين نظيفين في اليابان، ليظفر باللقب.

الشلهوب حقق رقمًا تاريخيًا لم يحققه أحد من قبل، بعدما أصبح اللاعب صاحب أكبر فارق تاريخي بين لقبين توج بهما في آسيا.

آخر لاعب شارك في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال عام 2000 هو محمد الشلهوب، ليعود ويكرر نفس الإنجاز بعد مرور 19 عامًا.