محمد الشحي يحلم بلاتسيو ويُريد عموري في الشارقة

نجم الشارقة يريد الاعتزال بقميص الملك

قال محمد الشحي أنه يتمنى اللعب بجانب عمر عبد الرحمن "عموري" في فريقه الشارقة، كما أكد رغبته الاعتزال بقميص "الملك" لا الوحدة ناديه السابقة.

وحل اللاعب الإماراتي ضيفًا على برنامج جماهير المذاع عبر قناة دبي الرياضية، وقد طُلب منه اختيار لاعب يتمنى اللعب بجواره، واختار عموري نجم الجزيرة، فيما أكد حلمه اللعب في صفوف لاتسيو الإيطالي.

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وردًا على سؤال حول أفضل 3 مدربين مروا على دوري الخليج العربي الإماراتي، أجاب "عبد العزيز العنبري وبرونو ميتسو وكوزمين أولاريو".

واختار الشحي ماجد حسن لاعب شباب الأهلي أفضل لاعب إماراتي حاليًا، مفضلًا إياه على نجوم آخرين أبرزهم علي مبخوت، وإن استدرك مؤكدًا أن إسماعيل مطر هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية.

وعن اختياره قال "بالنسبة لي، ماجد حسن هو الأفضل حاليًا رغم كامل الاحترام لتاريخ إسماعيل مطر، فهو ربما أفضل لاعب مر على تاريخ الكرة الإماراتية، لكن ماجد حسن لديه مميزات غير موجودة لدى غيره من اللاعبين، أشعر أنه لاعب أوروبي وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات".

يُشار لأن محمد الشحي صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الوحدة وقضى موسم 2016-2017 معارًا مع الظفرة قبل أن ينتقل للشارقة صيف 2018 ويُحرز معه لقب دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019.