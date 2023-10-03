محمد الدعيع يحذر "الزعيم" قبل مواجهة نساجي مازندران: أخاف على الهلال من نفسه!

حارس الزعيم السابق يوجه تحذيرًا جديًا إلى الهلال قبل مواجهة نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

وجه محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال السعودي تحذيرًا إلى "الزعيم" قبل مواجهة نساجي مازندران في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا مساء الثلاثاء على ملعب "آزادي" في إيران، لحساب الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الدعيع كان ضيفًا على برنامج "دورينا غير" المذاع عبر قناة السعودية، للحديث عن وضعية الهلال قبل مواجهة نساجي.

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وقال حارس المنتخب السعودي السابق عندما سُئل عما إذا كان خائفًا على الهلال من مباراة نساجي: "بالعكس، أنا أخاف على الهلال من الهلال نفسه".

وأضاف لتوضيح وجهة نظره: "نقول إنه في جميع المباريات الآن، وهذا ينطبق على الهلال والنصر، جميع المباريات التي يلعبونها تكون دفاعية للغاية من المنافسين".

واختتم الدعيع تصريحه قائلًا: "لا بد أن يكون هناك حلول من قبل المدربين، مدرب النصر قام بتغييرات جيدة أمام الاستقلال مكنته من الفوز بالمباراة".