"سنفعل ما لن يُكرره أحد" .. محمد الدعيع يكشف عن رأيه في استضافة السعودية لمونديال 2034

الحارس التاريخي لمنتخب السعودية يكشف عن رأيه في استضافة مونديال 2034

يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، أن بلاده المملكة العربية السعودية، ستفعل ما لن يقدر أن يفعله أحد خلال الوقت الحالي، حينما تستضيف منافسات كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إسناد مهمة كأس العالم 2034 إلى السعودية بالتزكية، خلال اجتماع الكونجرس الاستثناء الذي أقيم أمس الأربعاء.

وقال الدعيع خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الشعب السعودي كله سعيد بسبب استضافة كأس العالم 2034، حققنا الكثير اليوم، أول شيء استضافة المملكة للمونديال، وأيضًا عدم قيام أي دولة بمفردها باستضافة المونديال بهذا العدد من المنتخبات".

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وواصل: "لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تفعل ما ستفعله المملكة العربية السعودية، باستضافة كأس العالم بتواجد 48 منتخبًا على 15 ملعبًا على مستوى عالي، و5 مدن من أجل مونديال استثنائي".

ومن المقرر أن يتغير نظام كأس العالم بداية من نسخة 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث سيصبح عدد المنتخبات المشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، حيث تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا نسخة 2030.