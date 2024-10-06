"حسبي الله ونعم الوكيل فيك" .. محمد الدعيع يوجه رسالة لـ"مسؤول سعودي كبير" ويكشف: هذه كواليس فشل انتقال محمد نور للهلال

"الأخطبوط" يختار أسطورة الكرة السعودية .. "ليس ماجد عبدالله أو سامي الجابر"!

كشف محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال السعودي، عن كواليس مفاوضاته مع محمد نور؛ أحد أساطير نادي الاتحاد، للانضمام للزعيم، مؤكدًا أن الصفقة كانت قريبة من الحسم مقابل 30 مليون ريال سعودي بالفعل.

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القوة العاشرة حقق نجاحات كبرى خلال مسيرته مع العميد، والتي تخللها موسم وحيد بقميص النصر (2013-2014)، قبل أن يستجيب لمطالب الاتحاديين ويعود للنادي الجداوي من جديد في نهاية ذاك الموسم.

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لكن يبدو أن الهلال كان طامحًا لضم نور خلال فترة من الفترات بحسب تصريحات الدعيع مع صحيفة "عكاظ"، إذ أوضح: "فاوضت نور شخصيًا، وعرضنا عليه 30 مليونا، وكان محمد نور ربما يكون هلاليًا حينها، لولا منصور البلوي؛ رئيس الاتحاد الأسبق، هذا الحديث في عهد الأمير محمد بن فيصل، وعلاقتي الشخصية بأبي نوران أكثر من صديق، فهو أخي الذي لم تنجبه أمي وعلاقتي به قوية جدا منذ أن عرفته حتى اليوم، وإذا كان ضيفكم في المستقبل أسأليه: تحب محمد الدعيع وإلا لا؟".

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وانتقل الحديث لواقعة عدم مشاركة "الأخطبوط" في كأس العالم 2006 المثيرة للجدل، إذ أكد من قبل أن "مسؤول كبير" حرمه من المشاركة، لكن بسؤاله عن اسم هذا المسؤول، اكتفى بقول: "لا أريد ذكر اسمه، وأقول له من خلال «عكاظ»: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك»".

كذلك اقتحم الدعيع الجدل الدائر حول أسطورة الكرة السعودية، حيث تتصدر الانقسامات اسمي ماجد عبدالله وسامي الجابر، لكن الأخطبوط لم يختر هذا ولا ذاك، إذ وقع اختياره على يوسف الثنيان؛ نجم الهلال الأسبق.