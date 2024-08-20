محمد البريك يرد على طلب الانتقال للشباب والهلال يحسم موقف مصعب الجوير وحمد اليامي

الشباب بحاجة للاعبين من الهلال

كشف الصحفي عبد الرحمن أباعود عن رد محمد البريك مدافع الهلال على فكرة الانتقال إلى الشباب ضمن صفقة انتقال متعب الحربي في الاتجاه الآخر.

الهلال مازال يُحاول إقناع الشباب بالتخلي عن الحربي، والمفاوضات جارية بين الناديين حول إتمام الصفقة مقابل مبلغ مالي كبير بجانب انتقال لاعبين من الزعيم لليوث بالإعارة لموسم واحد.

الشباب طلب ضم البريك ضمن الصفقة لكن اللاعب، حسب أباعود، أبلغ الهلال رسميًا يوم أمس رفضه الرحيل رغم بقاء موسم واحد في عقده.

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الصحفي السعودي أوضح أن الشباب طلب ضم حمد اليامي بدلًا من البريك، لحاجته لظهير أيمن، لكن الهلال رفض الفكرة بناءً على قرار المدرب جورج جيسوس، حيث يراه أحد العناصر التي سيعتمد عليها الموسم القادم، وكذلك بجانب الخوف من رحيل سعود عبد الحميد إلى أوروبا دون القدرة على تعويضه بلاعب أجنبي.

الشباب طلب كذلك ضم مصعب الجوير لكن الهلال رفض ذلك لحاجته للاعب الوسط الشاب.