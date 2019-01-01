البريك: أخطأت وخسرنا مباراة ولم نخسر بطولة

البريك يتحدث عن الخطأ الذي وقع فيه أمام النصر

أكد محمد البريك، الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال، على أن فريقه ارتكب الأخطاء، واستغلها النصر، واستطاع أن يسجل هدفين ويخطف الفوز من فريقه.

النصر حول تأخره بهدف نظيف، إلى فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

البريك قال خلال تصريحات عقب المباراة: "علينا تصحيح الأخطاء خلال المباريات القادمة، قبل نهائي دوري أبطال آسيا، خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة".

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لاعب الهلال وتابع: "أخطأت في الهدف الثاني للنصر، واستطاعوا الاستفادة منه، وعلينا تصحيح الأخطاء، وتحمل المسؤولية".

محمد البريك اختتم تصريحاته قائلًا: "نعتذر لجماهير الهلال، وسنعوضهم في المباريات القادمة".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، بالرغم من الخسارة أمام النصر الذي احتل المركز الخامس بعد الانتصار.