محمد أبو تريكة: كنا نتمنى بداية أقوى لتونس

نسور قرطاج اكتفوا بالتعادل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب محمد أبو تريكة عن ضيقه واستياءه من تعادل تونس أمام أنجولا في المباراة الأولى للمنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2019.

وكما اعتاد، واصل النجم المصري التعليق على أداء ونتائج المنتخبات العربية المشاركة في البطولة القارية المقامة في مصر.

وهبي الخزري الأفضل في تعادل تونس مع أنجولا

وكتب على حسابه الرسمي في تويتر عقب تعادل تونس "كنّا نتمني بداية أقوي لمنتخب تونس الشقيق ولكنها كرة القدم فى بطولة ليس بها فوارق كبيرة بين المنتخبات حتى الآن .. نسور قرطاج ننتظر منكم الكثير وإن شاء الله مربوحه فى القادم".

وكان يوسف المساكني قد منح نسور قرطاج الأفضلية في الشوط الأول من ركلة جزاء سددها بنجاح، لكن دجالما كامبوس سجل هدف التعادل لأنجولا عند الدقيقة الـ73 من المباراة.

وسيلتقي ضمن نفس المجموعة بعد قليل منتخبي موريتانيا ومالي في أول مباراة رسمية لمنتخب المرابطين في تاريخ البطولة.