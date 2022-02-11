محلل تحكيمي: ركلة جزاء حمدالله ضد النصر لا وجود لها!

أكد المحلل التحكيمي فهد المرداسي أن ركلة جزاء الاتحاد المحتسبة ضد النصر في المباراة المقامة حاليًا بين الطرفين ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، لا وجود لها.

الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو كان قد احتسب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد ضد أنسيلمو لاعب وسط النصر بعد مرور 5 دقائق من انطلاق المواجهة المثيرة بين الفريقين.

اقرأ أيضًا | زعيم آسيا مُقتحم من رباعي أحمر .. "كوكتيل" التشكيل الأفضل من الهلال والأهلي

وسدد رومارينيو ركلة الجزاء وأحرز منها الهدف الأول، ومن ثم أضاف عبد العزيز البيشي الهدف الثاني بتسديدة مذهلة.

الشوط الأول انتهى بنتقدم الاتحاد بهدفين دون رد للنصر، وقد أبدى الجمهور النصراوي غضبه واستياءه من احتساب ركلة الجزاء، واصفين القرار بأنه نقطة تحول مهم وحاسمة في اللقاء.

المرداسي أوضح أن الحكم أخطأ تمامًا في قرار احتساب ركلة الجزاء، وأشار إلى أن الخطأ تكرر بعدم العودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة القرار.