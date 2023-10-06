محكمة برازيلية تنقذ نيمار من غرامة ضخمة بسبب انتهاك القانون

الأزمات تلاحق النجم البرازيلي في بلاده

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عقوبة صارمة تم فرضها على نيمار نجم الهلال السعودي، ولكن هذه المرة الأمر لا يتعلق بكرة القدم بل بالبحيرة الصناعية التي بناها في بلاده.

النجم البرازيلي قام ببناء بحيرة صناعية في قصره في مانجاراتيبا، وهي بلدة قريبة من ريو دي جانيرو، متجاهلًا اللوائح البيئية المفروضة لمثل هذه المشروعات.

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وهو ما دفع مجلس المدينة المحلي للرد دون تردد بفرض غرامة مالية على نيمار قيمتها 3.1 مليون دولار، ولكن يبدو أن هذه العقوبة لن يتم تنفيذها في النهاية.

وكشفت وكالة "EFE" فإن المحكمة أعفت نيمار من دفع الغرامات المذكورة، بعدما قرر القاضي ريتشارد روبرت فيركلاف التابع لمحكمة مانجاراتيبا النظر في الاستئناف الذي قدمه نجم الهلال.

ولذلك حكمت المحكمة بتعليق العقوبات الموقعة على اللاعب باعتبارها غير متناسبة في الوقت الحالي كإجراء احترازي مؤقت.

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وكانت الغرامات التي سبق لنيمار دفعها من قبل قد فُرضت بسبب بناء البحيرة المذكورة وتوسيع منزله، مما أسفر عن عدة مخالفات منها تحويل قنوات بعض الأنهار الصغيرة قسرًا، فضلًا عن تجميع المياه من أحدها دون ترخيص، بالإضافة للتنقيب بشكل غير قانوني والتسبب في حركة غير منتظمة للصخور والتربة واستخدام مُخالف لرمال الساحل المجاور له.

يذكر أن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، نجح في تسجيل هدفًا وصنع 3 مع الهلال منذ انتقاله للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

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