محكمة العدل الأوروبية تصدم الجميع .. "دوري السوبر الأوروبي ممكن لكن بشرط"

كشفت محكمة العدل الأوروبية عن رأيها فيما يخص قضية دوري السوبر الأوروبي الذي سعيت عدة أندية إلى إقامته قبل أشهر قبل تدخل الاتحادين الدولي والأوروبي بالرفض.
جاء هذا بحسب ما ذكر بيان النائب العام أثاناسيوس رانتوس الذي كان يعمل على دراسة القضية خلال الأشهر الماضية من أجل الوصول إلى قرار.
وأوضح بيانه أن الفرق المعنية حرة في إنشاء البطولة الخاصة بها، طالما لا يشاركون في أي بطولات تابعة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي إلا بإذن مسبق.
وكان 12 فريقًا بما فيهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس قد أعلنوا عن إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن ينالوا اعتراض جماعي من الاتحادات القارية وروابط الأندية.
جدير بالذكر أن أندية عديدة كانت قد تراجعت عن قرار المشاركة في البطولة، إلا يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.
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