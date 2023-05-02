محظوظ؟ مصاعب الاتحاد تزداد قبل مواجهة التعاون

مباراة صعبة تنتظر المتصدر في القصيم

shahid

يُواصل الاتحاد استعداداته الجادة لمواجهة التعاون يوم غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي في القصيم، وهو اللقاء الذي يهدف الفريق لتخطيه لإعادة الفارق مع النصر في الصدارة إلى 6 نقاط.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الاتحاد تلقى خبرًا مزعجًا يوم أمس بإيقاف مدافعه زكريا هوساوي 6 مباريات بواسطة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.

مصاعب الفريق ازدادت قبل مواجهة التعاون ولكن بخبر قادم من المنافس تلك المرة، حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية جاهزية كاكو لخوض اللقاء مما سيزيد من متاعب دفاع العميد خلال اللقاء ودرجة الخطورة على مرمى حارسه مارسيلو جروهي.

صاحب الـ28 عامًا غاب عن اللعب الفترة الماضية بسبب مرافقته لابنته في المستشفى، لكنه انضم للتدريبات مؤخرًا وأظهر جاهزيته البدنية للعب، ويبقى قرار البدء به أو وضعه على دكة البدلاء بيد المدرب بيركليس شاموسكا.

نجم الباراجواي يُعد أحد أخطر صناع اللعب هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد صنع 13 هدفًا حتى الآن مما يجعله أفضل صانع أهداف في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين على مدار تاريخه، وغيابه عن اللقاء كان بالطبع سيصب في صالح الاتحاد الذي بتلك العودة أصبح أبعد ما يكون عن لقب "المحظوظ" الذي يُطلقه عليه المنافسون.

يُشار إلى أن العميد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده النصر لكنه يستطيع زيادة الفارق إلى 6 نقاط حال هزم التعاون.

Shahid