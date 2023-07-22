محطم التعاويذ .. ليونيل ميسي ينهي لعنة كيم كاردشيان للأبد!

ميسي ينهي لعنة كيم كاردشيان!

أثارت لقطة هدف ميسي الأول لفريقه إنتر ميامي الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء حضور النجمة التليفزيونية كيم كاردشيان.

وسجل ميسي هدفه الأول بمباراته الأولى، لإنتر ميامي، في حضور العديد من النجوم الرياضية والعالمية.

بعد لقطة الهدف كتب أحد المشجعين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "ميسي فقط يمكنه كسر لعنة كيم كارداشيان"

وأضاف آخر: "لعنتها ليس لها تأثير على ميسي، إنها أيضًا مندهشة".

كما تحدث آخر عن نجاح ميسي في كسر لعنة المغني الشهير دريك والذي سبق وأصبح رمزًا للنحس، وذلك حينما توقع فوز الأرجنتين بكأس العالم وحدث الأمر على غير العادة.

الجدير بالذكر أن، النجمة الأمريكية حضرت العديد من المباريات مؤخرًا بصحبة وابنها، ومعظمها انتهت بهزيمة الفرق الكبرى، مثل آرسنال، وباريس سان جيرمان.