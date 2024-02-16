محطة مترو لتسهيل مشاهدة مبابي .. مدريد تبدأ مشروع جديد في سانتياجو برنابيو!

مدريد تبدأ الاستعداد لاستقبال مبابي...

تبدأ مدينة مدريد، في الاستعداد لاستقبال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي من المنتظر انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط مبابي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وعدم التوصل إلى صيغة لتمديد العقد بين الطرفين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدينة مدريد ستشهد بعض التجديدات في خط المترو، وتحديدًا محطة سانتياجو برنابيو، بداية من يوم الإثنين 19 فبراير.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن العمل في التجديدات سيستغرق 38 شهرًا، وينتهي في الربع الأول من عام 2027 بميزانية تصل إلى 66 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من تلك التجديدات هو استيعاب تدفق الأشخاص أثناء أيام مباريات ريال مدريد، إذ أنه وبحسب الحكومة الإقليمية فإن عام 2023 سجل الملعب حضور أكثر من 4.3 مليون شخصًا.

جدير بالذكر أن تلك المحطة، طالما كان لها علاقة وثيقة بملعب ريال مدريد، إذ كانت تحمل اسم ليما في عام 1982 عندما تم افتتاحها، ثم تحولت إلى سانتياجو برنابيو في 1998 نظرًا إلى أن أغلب مستخدمي تلك المحطة يذهبون من وإلى معقل الميرينجي.