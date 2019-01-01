محرز يكشف خطة مانشستر سيتي لنجم ليستر عقب التفوق عليهم

رياض محرز نجم منتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي يكشف تفاصيل خطة بيب جوارديولا لنجم دفاع ليستر.

أشاد اللاعب بن تشيلويل نجم دفاع فريق ليستر سيتي بفريق مانشستر سيتي وبما قدموه أمامهم في لقاء الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشيلويل وكشف من خلالها عن تفاصيل الحديث الذي جمعه مع الجزائري رياض محرز عقب مواجهة الأمس.

وقال تشيلويل: "لقد تحدثت مع محرز عقب المباراة وقال لي أن خطة مانشستر سيتي كانت وضع الأجنحة في مواقف لاعب ضد لاعب طوال الوقت".

الأخطر على ريال مدريد وأفضل من صلاح - ردود الأفعال على أداء محرز ضد ليستر سيتي

وأضاف: "الأمر كان في منتهى الصعوبة بالنسبة لنا عندما يضغطوا على الأطراف، بالأخص في وجود كل تلك الجودة في الأجنحة لديهم، ولأنهم يفعلون ذلك طوال الـ ٩٠ دقيقة".

وأكمل: "لقد كانت مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لنا كما قلت من قبل، وحاولنا أن نبقي أنفسنا داخل المباراة لأطول وقت ممكن لكن جودتهم حسمت كل شيء".

وأنهى تصريحاته: "لقد خلقنا بعض الفرص في المباراة لكن تلك المواجهة انتهت، علينا أن نمضي قدمًا فلدينا اختبار عظيم آخر أمام ليفربول".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتقلص الفارق بين الفريقين لنقطة وحيدة.