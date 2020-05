محرز يرد على اتهامه بالسخرية من المغرب

ردّ رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي ، على الانتقادات الموجهة له واتهامه بالسخرية من الجمهور المغربي.

محرز قاد منتخب الجزائر لحصد لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على السنغال بهدف نظيف في البطولة التي نظمتها مصر في 2019.

وخرج محرز في بث مباشر عبر موقع "انستجرام" يتحدث بلهجة مازحة عن أنّ الفوز في أمم أفريقيا 2019 ملك للجزائر وليس للمغاربة.

وانتقد الصحفي باتريك جولارد تصريحات محرز في تغريدة عبر موقع "تويتر" يقول فيها: "دون قصد، محرز أشعل الخلاف بين المغرب والجزائر".

ولكن محرز ردّ على الأمر بقوله: "شكرًا باتريك لا يوجد أي خلاف، أمي مغربية ونحن دائمًا سويًا".

وتابع: "نحن فقط نفضل حينما يٌمنح الفضل لنا في الفوز (ببطولة أفريقيا) وليس للآخرين".

Merci Patrick aucune polémique même.. ma mère est marocaine on est ensemble 🇩🇿🇲🇦 🙏🏼❤️ (bon juste on préfère quand c'est nous qui gagnons et pas les autres 😂) https://t.co/KKxivEfShf