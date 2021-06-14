محرز يثير جنون جماهير مانشستر سيتي: أتفاوض مع هالاند!

رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي يثير جنون جماهير فريقه ثم يعود ليؤكد إنه يمزح!

أثار النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي جنون جماهير فريقه بعد نشره لمقطع فيديو جمعه بالنرويجي إرلينج هالاند.

جاء هذا عبر حساب محرز على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، حيث نشر مقطع فيديو وكتب عليه كلمات كانت هي السبب الأساسي في ردود الأفعال القوية.

المقطع أظهر محرز وهو يرقص مع هالاند في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث يحصل الثنائي على إجازة هناك.

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وكتب محرز على المقطع: "وكيل اللاعبين رياض محرز يعمل الآن"، وبعدها قام بإضافة تغريدة أخرى وكتب: "أنا فقط أمزح، اهدأوا".

ويحمل مستقبل هالاند في الأسابيع الماضية الكثير من علامات الاستفهام، حيث أكد وكيله في أكثر من مناسبة على رغبته في تغيير الفريق بالصيف.

Agent Mahrez on duty 🕵️🏻‍♂️😂😂😂 https://t.co/zAyNPJRwwh — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 14, 2021

واجتمع مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير بريال مدريد وبرشلونة لمناقشة مستقبل اللاعب، كما اجتمع بعدة أندية إنجليزية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بالإضافة لتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة ومعهم بايرن ميونخ ضمن أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المهاجم الشاب.