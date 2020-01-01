محرز يتسبب في طرد مشجع مانشستر يونايتد من عمله

الانضباط هو السبب..

التقط أحد مشجعي مانشستر يونايتد صورة مع رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، كانت كفيلة بطرده من العمل، والسبب فيروس كورونا.

تقرير من صحيفة "ذا صن" أشار إلى أن هذا المشجع لم يراع قواعد التباعد الجسدي والاجتماعي المتبعة في إنجلترا بعد كورونا في صورته مع محرز، ما كان سببًا في فصله مباشرةً عن العمل.

كريج ويليس، البالغ من العمر 37 عامًا، والأب لخمسة أبناء، التقى بمحرز عن طريق الصدفة في أحد شوارع المدينة، وطلب منه صورة ووافق على الفور، لكنه لم يكن يعلم أن هذه الصورة ستُنهي على عمله.

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يقول ويليس واصفًا ما حدث "أعتقد أنه خارج النظام نوعًا ما، بدا محرز رائعًا جدًا ووافق أن التقط معه صورة. كانت الصورة إهداء لصديقي المقرب مشجع سيتي، ليس كل يوم تلتقي مع شخص كمحرز".

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وبالنسبة لجهة العمل التي ينشط ويليس فيها، فبررت فصله بـ"سلامة وأمن الجميع على مواقعنا لها أهمية قصوى في جميع الأوقات".

ولا يُعرف حتى الآن إذا ما كان الدولي الجزائري سيتخذ أي إجراء لمساعدة العامل المفصول، لكن في النهاية يبدو وأن المشجع قد تفهم خطأه في عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي جيدًا.

الجدير بالذكر أن لاعبي الدوري الإنجليزي يقومون كل ثلاثة أيام بفحوصات فيروس كورونا وكذلك قبل كل مباراة للتأكد من سلامتهم.