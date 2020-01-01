محرز يُبرز دور "الحظ" في نتائج مانشستر سيتي

تصريحات واقعية إلى حد كبير..

اعتبر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أن الحظ كان سبب هزيمة فريقه أمام ساوثامبتون، بينما الفاعلية الاستثنائية كانت سببًا في الانتصار على نيوكاسل.

مانشستر سيتي تلقى هزيمة مفاجئة الأسبوع الماضي من ساوثامبتون بهدفٍ نظيف، لكنه استفاق بالانتصار على نيوكاسل مساء الأربعاء بخماسية نظيفة.

الدولي الجزائري أحرز الهدف الثاني في خماسية كتيبة بيب جوارديولا أمام كتيبة ستيف بروس، ليضع القدم الأولى للسيتيزنس لضمان مركز الوصافة هذا الموسم.

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محرز بعد المباراة تحدث قائلًا "سهّلنا المهمة على أنفسنا بالتسجيل مبكرًا ثم كان بمقدورنا السيطرة على مجريات المباراة".

كما أضاف "لعبنا بصورة جيدة أمام ساوثامبتون ولكن لم يحالفنا الحظ وأهدرنا الكثير من الفرص، الفارق مع اليوم هو أننا تمكنا من التسجيل".

وأردف "الجميع بمقدوره التسجيل في فريقنا، الجميع لديه جودة عالية، أحاول أن أساعد فريقي وأن أسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف".

وأتم "علينا أن نواصل السير على نهجنا ونستمر في العمل وأن نحاول مساعدة الفريق على التطور".

الجدير بالذكر أن سيتي قد حقق انتصارًا عريضًا على البطل ليفربول برباعية نظيفة في ملعب الاتحاد قبل الهزيمة من ساوثامبتون، في مباراة نزل فيها محرز وأحرز هدفًا لكن تم إلغائه.