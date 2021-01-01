رياض محرز

محرز: هدفي أن أجعل الجزائر تفخر بما أقدمه.. والأهم هو النهائي

دينا جركس
دينا جركس
صحفية وصانعة محتوى
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رياض محرز
Getty/GoalAr
تصريحات رياض محرز بعد مساهمته بإيصال مانشستر سيتي إلى أول نهائي له في تاريخه

أعرب نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رياض محرز عن سعادته الكبيرة بمساعدة فريقه مانشستر سيتي بهدفين في شباك باريس سان جيرمان والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021. 

وقال محرز في مقابلة بعد المباراة: "نحن سعداء بما حققناه لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، لم نبدأ المباراة بشكل مثالي، لكن الهدف ساعدنا كثيراً". 

وأضاف: "في الشوط الثاني تمكنّا من التسجيل مجدداً لكنهم للأسف فقدوا أعصابهم وحصلت حالة الطرد الأمر الذي ساعدنا أيضاً". 

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وتابع بالقول: "لم تكن نيتنا في البدء الإعتماد على المرتدات، لكن في وقت ما كنا متكتلين في العمق الأمر الذي أدّى إلى تسجيل الهدفين بهذا الشكل". 

"تمريرة إيديرسون؟" بالطبع تدرّبنا عليها وكان مُخطط لها، نحن نعلم جيداً قدرات حارسنا في الكرات الطولية واليوم نجحت الخطة". 

 

وعن التأهل إلى النهائي أوضح محرز أن الفريق "كان صلب دفاعياً ولم يتلقَ عدداً كبيراً من الأهداف، وهو الأمر الأساسي في هذه المرحلة".

وختم قائلاً: "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، أنا سعيد بالإحصائيات بالطبع لكن الأهم حالياً هو المباراة النهائية". 

الفريق الإنجليزي فاز بهدفين دون رد أحرزهما النجم الجزائري رياض محرز، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/1.

 

 

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