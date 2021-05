محرز متهكمًا على مدافع باريس: من هذا اللاعب؟

النجم الجزائري رياض محرز تصدر العناوين بعد تألقه في مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

محرز نجح في تسجيل هدف الفوز لسيتي، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي 2/1.

جناح سيتي ظهر في لقطة قام فيها بالتهكم على ميتشيل بيكر مدافع باريس سان جيرمان خلال المواجهة التي خسرها الأخير.

وكشفت إذاعة راديو "مونت كارلو" عن المحادثة التي جرت خلال سقوط إلكاي جوندوان لاعب وسط سيتي على الأرض.

وقال محرز لبيكر:"اذهب إلى هناك"، قبل أن يشير إليه قائلًا:"من هذا الشخص من الأساس؟".

Riyad Mahrez sparred with Mitchel Bakker on Wednesday night: “You go over there you. Who even is this guy?” (RMC) pic.twitter.com/OaQoAMvAWT