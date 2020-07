محرز: الانتصار على ليفربول لم يكن كبيراً كفاية

علق نجم مانشستر سيتي رياض محرز على انتصار فريقه الكبير البارحة على ليفربول برباعية نظيفة لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصحاب المركز الثاني اكتسحوا الفريق المُتوج قبل أسبوع باللقب رسمياً في لقاء بمثابة تحصيل حاصل لليفربول، ولكن قرب سيتي خطوة من تأمين مركز الأبطال.

ونشر محرز عبر تويتر تغريدة قال فيها: "نتيجة كبيرة حتى لو كانت أمنيتي أن تكون أكبر"، مع صورة له من المباراة مع فيرجيل فان دايك.

Big result tonight even if i wish it was more 👀🔥 pic.twitter.com/816tjtRor9