محرز: ليس لدينا أعذار أمام كينيا

لاعب الجزائر يرى أن الفريق يتحسن تدريجيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رياض محرز على تحسن المستوى البدني لمنتخب الجزائر خلال مواجهة مالي الودية يوم أمس، والتي انتهت بانتصار فريقه 3-2.

واختتم منتخب الخُضر معسكره الإعدادي لبطولة كأس أمم أفريقيا، والذي أقامه في قطر، يوم أمس بالانتصار الودي على مالي، وستتوجه البعثة إلى القاهرة يوم غدٍ الثلاثاء.

محرز تحدث للتلفاز الجزائري قائلًا عن مواجهة مالي "شعرنا أننا بحالة بدنية أفضل أمام مالي، ومستوانا في تصاعد مستمر".

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نجم مانشستر سيتي وجه رسالة للجمهور الجزائري، قال فيها "يجب أن ندرك أمرًا في أفريقيا، من الاستحالة السيطرة على المباراة من البداية للنهاية".

"خلال مواجهة مالي، نجحنا بالصمود في وقت ضعفنا، وعرفنا كيف نعود بالنتيجة بقوة وتمكنا من إحراز 3 أهداف، وهذا جيد جدًا".

"النتيجة تتحدث عن نفسها، دافعنا جيدًا وهاجمنا جيدًا، واحتفظنا بالكرة وقت الحاجة، كل تلك تفاصيل صغيرة لكنها تساهم في رفع روحنا المعنوية".

أتم قائلًا عن مواجهة كينيا التي سيفتتح بها المنتخب مشواره في كأس أفريقيا "أقمنا معسكر تدريبي لمدة 8 أيام في قطر، تأقلمنا جيدًا مع أجواء الطقس الحارة، ولدينا أسبوع آخر من التدريبات في مصر، وبعدها لن يكون لنا أي أعذار أمام كينيا".

يُذكر أن مجموعة الجزائر تضم معه كلًا من السنغال وكينيا وتنزانيا.