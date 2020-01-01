محرز: لا أستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يؤكد أن مستقبل لاعب كرة القدم لا توجد به أي ضمانات.

ألمح رياض محرز نجم مانشستر سيتي أنه قد يرحل عن صفوف فريقه في الفترة المقبلة متجهًا للدوري الفرنسي سواء لمارسيليا أو باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "كانال بلس" مع زميله بنجامين ميندي، وأكد خلالها أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وقال محرز: "الحقيقة أنني كنت مشجعًا لمارسيليا من قبل عندما كنت صغيرًا في السن، أما باريس سان جيرمان فلا علاقة لهم بذلك، أنا الآن ألعب في مانشستر سيتي".

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وأضاف: "أنا بخير هنا لكن مدينة باريس هي المفضلة بالنسبة لي، لقد ولدت وترعرعت هناك، ولا أحد يعرف ما الذي من الممكن أن يحدث".

وأردف: "كان من الممكن أن انضم لصفوف مارسيليا من قبل، ولا يزال يمكنني ذلك، لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في الحياة".

وأنهى تصريحاته: "لا يجب أن نغلق أي باب، عندما كان هناك فرصة للعب هناك لم أعرف بذلك في هذا الوقت، وكنت بخير في ليستر سيتي".

جدير بالذكر أن محرز ينال الكثير من النقد في الأسابيع الأخيرة مع مانشستر سيتي بعد تراجع مستواه وقلة مساهمته تهديفيًا في الموسم الجديد.