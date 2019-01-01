محرز: شارة القيادة لا تقلقني، والطقس الحار لن يُعيقنا

نجم الجزائر يتحدث قبل مواجهة كينيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رياض محرز نجم الجزائر استعداده لتحمل مسؤولية حمل شارة قيادة منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يُقلقه أبدًا.

وعين جمال بلماضي المدير الفني للخُضر نجم مانشستر سيتي قائدًا للمنتخب في البطولة التي انطلقت أمس في مصر.

وقال محرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كينيا يوم الأحد "جاهز لارتداء شارة قيادة الجزائر، هي مسؤولية كبيرة جدًا لكنني جاهز لها وسأقوم بدوري داخل وخارج الملعب. هذا الأمر لا يُقلقني أبدًا".

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أضاف عن مواجهة كينيا "لا نعرف منتخب كيينا، لكن الجهاز الفني قدم لنا الكثير من الفيديوهات الخاصة به، نحن لا نستهين به أو بأي منتخب، لأن كل المنتخبات المتأهلة للكان قوية. نحن نسعى خلف الفوز فقط".

أخيرًا تحدث نجم السيتي عن الأجواء الحارة في مصر قائلًا "الأجواء الحارة الصعبة في مصر لا تقلقنا أبدًا".

"لا أعتقد أن الطقس الحار سيُعيقنا، لقد استعدينا جيدًا لتحمل مثل تلك الأجواء، ولذا هي لا تُقلقنا أبدًا".

يُذكر أن الجزائر وقعت في المجموعة الثالثة في الكان 2019، بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.