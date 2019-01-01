محرز: تطورت في مانشستر سيتي وجوارديولا يختار الأكثر جاهزية

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد على احترامه لقرارات المدير الفني الإسباني للفريق بيب جوارديولا.

أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي على احترامه الكبير للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تطور بشكل ملحوظ منذ انضمامه لمانشستر سيتي في العام الماضي.

وقال محرز: "لقد تطورت كلاعب في مانشستر سيتي، ومعدل عملي في الملعب ارتفع بشكل كبير هكذا أحلل طريقة اللعب الخاصة بي طوال الوقت".

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وأضاف: "نتعامل مع مدير فني يتمتع بقدرات كبيرة للغاية وكل يوم يطور من الفريق خلال التدريبات ونحاول أن نفهم ما الذي يطلبه منا".

وأكمل: "بيب كان قلقًا بسبب معدل العمل الخاص بي في البداية ففي مانشستر سيتي الأمور مختلفة عن ليستر وعلينا الضغط طوال الوقت وبذلك الكثير من المجهود".

وأردف: "أنا سعيد للغاية في مانشستر سيتي لكنني أستطيع تقديم المزيد، وعدم مشاركتي في النهاية هي قرار المدير الفني لكنه في النهاية أمر يتعلق بجاهزية كل لاعب".

جدير بالذكر أن محرز كان قد تغيب بشكل كامل عن آخر لقاءين لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمام كل من كريستال بالاس وأستون فيلا.