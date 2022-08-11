محرز: برناردو يخاف مني ويحضر لي القهوة مثل الطفل الصغير!

علاقة قوية تجمع بين الثنائي خارج الملعب

قام النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بالمزح عن علاقته بلاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في الفريق الإنجليزي.

محرز وبرناردو لعبا أدوارًا رئيسية في فوز سيتي بالعديد من البطولات في السنوات القليلة الماضية، حيث يعتبران من أهم العناصر في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ومنذ انتقاله من موناكو في 2017 حصل برناردو على 4 بطولات دوري إنجليزي، بينما حصد محرز 3 ألقاب بعد انضمامه من ليستر سيتي بعده بعام.

ووفقًا للفيلم الوثائقي الجديد لمانشستر سيتي بعنوان "الأبطال مرة أخرى" فإن الثنائي تربطهما علاقة قوية جدًا خارج الملعب.

لماذا يقول محرز إن برناردو يخاف منه؟

ناقش الثنائي طقوسهما قبل كل مباراة خلال النسخة الأخيرة من الفيلم الوثائقي، ليقول محرز إن برناردو يخاف منه مثل الأطفال.

وظهر برناردو وهو يقول في مقطع فيديو:"قبل المباراة بساعة واحدة أقوم بعمل بعض الطقوس والخرافات، دائمًا أذهب وأحضر القهوة لي ولرياض".

وقال محرز ردًا عليه:"قبل عشرين دقيقة من ذهابنا للإحماء قبل كل مباراة هو يحضر لي القهوة مثل الطفل الصغير لأنه يخاف مني، وأقول له لو لم تفعل ذلك سألقيك في حمام الثلج".

وأضاف صاحب الـ31 سنة في وقت لاحق من الفيديو:"اليوم تأخر قليلًا عن إحضار قهوتي لفترة وصلت إلى 3 دقائق".

كيف يبدو موسم مانشستر سيتي؟

محرز وبرناردو جلسا معًا على دكة سيتي في الفوز على وست هام بهدفين نظيفين بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويأمل كل منهما في الظهور بشكل أساسي في الجولة القادمة مع بورنموث، حيث يتطلع الفريق للحفاظ على لقب البطولة التي فاز بها العام الماضي.

الأمور تبدو مستقرة لمحرز الذي قام بتجديد عقده، لكن الشكوك مستمرة حول برناردو بسبب محاولات برشلونة المستمرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.