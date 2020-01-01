محرز: الأهم من تسجيلي للأهداف هو فوز الفريق

سعيد بما فعلته اليوم..

أعرب رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بأهدافه في شباك بيرنلي، مؤكدًا على أن الفوز أهم بالنسبة له من الإنجازات الفردية.

وكان الدولي الجزائري قد أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال فوز كتيبة بيب جوارديولا بخمسة اهداف نظيفة على بيرنلي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

محرز في الفترة الماضية تلقى انتقادات كثيرة حول المردود الذي يقدمه خصوصًا بعد الهزيمة من توتنهام، لكن رده كان حاسمًا أمام كتيبة شون ديش.

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وتحدث محرز للإعلام بعد المباراة وقال "نحن سعداء بتسجيل الكثير من الأهداف وخلق الكثير من الفرص، نحصل على ثلاث نقاط ونواصل التقدم".

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كما أضاف "عندما تلعب بشكل جيد ولا تسجل في المباريات، فإنك تشعر ببعض الإحباط ولكن علينا مواصلة العمل".

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"لقد واصلنا العمل في التدريبات والمباريات لاستعادة الثقة، من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف لذلك أنا سعيد جدًا".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية هو الفوز وأن نخلق الكثير من الفرص. الهدف المفضل لي؟ ربما الأخير، فأنا لا أحرز كثيرًا بالرأس".

وأتم "علينا أن نأخذ كل مباراة على حدة، لدينا مباراة صعبة أمام بورتو في دوري الأبطال سنحاول الفوز بها كما الحال دائمًا لتصدر المجموعة".

يذكر أن مانشستر سيتي بعد الفوز على بيرنلي بات يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول مع مباراة أقل للنادي السماوي.