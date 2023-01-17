محتوى إباحي يفسد بث "بي بي سي" لمواجهة وولفرهامبتون وليفربول

السر في هاتف محمول خلف كرسي لينيكر

خطأ فادح تعرضت له هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد ظهور أصوات لمحتوى إباحي خلال بث القناة لمواجهة وولفرهامبتون وليفربول.

القناة البريطانية الشهيرة كانت تبث لقاء وولفرهامبتون مع الريدز في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، بحضور النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر كمقدم للمباراة.

وخلال حديث لينيكر مع آلان شيرر المتواجد بملعب اللقاء، ظهرت أصوات لمحتوى إباحي تسببت في حالة حرج هائلة للحاضرين بالقناة.

ومن جانبه نشر مقدم المباراة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ليكشف عن قيام أحد الأشخاص بوضع أحد الهواتف الصغيرة بظهر الكرسي الخاص به من أجل إخراج هذه الأصوات.

ومن المتوقع أن تقوم القناة بالتحقيق في الأمر والاعتذار للجماهير التي سخرت من الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.