محترف بالدوري الصيني ضمن خيارات إدارة الهلال لدعم الهجوم

اللاعب يُعد ضمن الأسماء المرشحة للتواجد رفقة الزعيم في الموسم المُقبل

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال وضع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي جوانزو ايفرجراند الصيني ضمن حساباته من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب مصادر صحيفة "المدينة"، فأن اللاعب يُعد ضمن الأسماء المرشحة للتواجد بقميص الزعيم في الموسم المُقبل.

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ومن المتوقع أن تشهد قائمة الهلال العديد من التغييرات خلال الفترة المُقبلة، في ظل تقارير تؤكد رغبة بعض اللاعبين الأجانب في الرحيل عن الفريق وعلى رأسهم الإيطالي جيوفينكو.

وتمكن تاليسكا مع جوانزو إيفرجراند من المساهمة في إحراز 33 هدفًا في 28 مباراة بمختلف المنافسات بواقع 25 هدفًا سجلها بنفسه و8 أهداف أسيست لزملائه في الفريق.

ويلعب تاليسكا كلاعب حر في أي مكان من خط الوسط إلى الهجوم، مما يمنحه الإضافة في تسلسل اللعب بسهولة ووصول الكرة لمرمى المنافس بأسرع طريقة احتمالية كبيرة لأن تكون هدف.

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يُذكر أن وزارة الرياضة السعودية لم تُحدد موقف الموسم المُقبل بشأن عدد اللاعبين المحترفين في كل فريق، وهل ستتغير أم ستُصبح 7 لاعبين كما هي.