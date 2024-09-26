"وعكة صحية" لمحترف الهلال قبل مواجهة الخلود .. وتطورات إصابة متعب الحربي وتمبكتي

انطلاقة رائعة للهلال في الموسم الحالي..

أعلن نادي الهلال السعودي، تعرض أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، لـ"وعكة صحية" قبل مواجهة الخلود، مساء يوم السبت القادم.

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الهلال يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. كشف الزعيم الهلالي في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، عن معاناة الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والحارس السعودي محمد العويس، لنزلة معوية.

وأشار الهلال إلى أن سافيتش والعويس، غابا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس؛ بسبب هذه الوعكة الصحية المفاجئة.

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وعلى جانب آخر.. تحدث الهلال في بيانه، عن تطورات إصابة قلب الدفاع حسان تمبكتي، والظهير الأيسر متعب الحربي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الهلال أن تمبكتي، شارك في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مساء اليوم الخميس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي؛ ليصبح جاهزًا للمباريات القادمة.

أما الحربي.. أجرى تدريبات لياقية بالكرة، مع باقي زملائه في الفريق الهلالي، قبل أن يعود ويستكمل برنامجه التأهيلي؛ للشفاء من الإصابة.

جدير بالذكر أن الحربي لم يلعب أي دقيقة مع الهلال، منذ الانضمام إليه في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مقابل 123 مليون ريال سعودي؛ وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها.