محترف الهلال مندهش من الالتزام الديني للاعبين: يصلون حتى في الطائرة!

ميشايل ديلجادو يتحدث عن أهمية الالتزام الديني في حياته

أعرب البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ لاعب الهلال السعودي، عن إعجابه بالالتزام الديني لزملائه المسلمين في الفريق، مؤكدًا أنه لم ير مثل هذا الالتزام في حياته.

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في يناير 2022، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2024-2025.

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Shahid

وقال ميشايل، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الالتزام الديني الذي يملكه المسلمون لم أرَ له مثيلًا، جذبني هذا الأمر وشدني كثيرًا محافظتهم وتقديسهم الصلوات في أوقاتها المحددة، جميعهم يصلون في ساعة معينة ويصطفون في صف واحد أيًا كانت الصفة أو المكانة لهم، سواء كان فقيرًا أو غنيًّا".

وأضاف: "أتذكر في إحدى المرات كنا في الجو بالطائرة وأدى بعضهم الصلاة، شيء جميل حينما ترى الإيمان الذي يربط الشخص بربه، وأنا أتعلم من هذا الشيء، لأن ديني فيه الإيمان مهم أيضًا، ويجب أن أتواصل مع الخالق، لكن أحيانًا يمر يوم كامل لا نشكر ربنا أو نصلي إلا مرة واحدة، بعكس ما يحدث هنا بأن التواصل مع الرب أكبر، أنا لا أتحدث من دافع غيرة بل من نظرة إعجاب في هذه الجزئية تحديدًا".

يذكر أن ميشايل شارك في سبع مباريات مع الزعيم في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.