محترف النصر ضمن أفضل المغاربة في تاريخ الدوري الإسباني

على الرغم أن معظم وقته الذي قضاه في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة

نشر موقع "سوبر سبورت" تقريرًا خاصًا عن أبرز اللاعبين المغاربة الذين مروا على منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت تواجد لاعب نادي النصر الحالي نور الدين أمرابط.

وقال الموقع عن أمرابط : "على الرغم أن معظم وقته الذي قضاه في الدوري الإسباني كان على سبيل الإعارة، فقد تمكن من صناعة اسمًا لنفسه بين مشجعي كرة القدم في إسبانيا.

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وكان أمرابط قد لعب للمرة الأولى في الليجا مع نادي ملقة خلال النصف الثاني من موسم 2013/2014 ولموسم 2014/2015 بالكامل ، وقدم أداء أكثر من رائع، وحاولت إدارة النادي حينها التعاقد معه بشكل نهائي ولكن الصفقة لم تتم.

وغادر أمرابط بعدها في رحلة دائمة إلى نادي واتفورد الإنجليزي في منتصف موسم 2015/2016 ، ولم يستمر هناك كثيرًا حتى عاد إلى الليجا عبر بوابة نادي ليجانيس وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد لموسم 2017/18.

إجمالاً ، لعب أمرابط 89 مباراة في الدوري الإسباني، وسجل 10 أهداف وكانت أهدافه مهمة جدًا حيث لم يخسر فريقه أبدًا عندما سجل في شباك المنافسين.

وجاءت أهدافه العشرة (ثمانية مع ملقة وهدفين مع ليجانيس)، وخلال هذه المباريات حقق الفريق ثمانية انتصارات وتعادلين.

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يُذكر أن القائمة شهدت بجوار لاعب النصر كلاً من (نور الدين نايبت – يوسف العربي – محمد اليعقوبي – نبيل الزهر).