محاولة للتلاعب بالجانب السعودي .. كشف أسباب رفض ستيفن جيرارد عرض الاتفاق

المدرب الإنجليزي قام بزيارة السعودية الأسبوع الماضي ورحب بعرض الاتفاق، لكنه غيّر رأيه فجأة، فما السبب؟

"لن أدرب أي فريق سعودي" هكذا خرج المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مصرحًا علنًا عبر وسائل الإعلام، بشكل مفاجئ، بعد زيارته الأخيرة للمملكة السعودية.

المدرب الإنجليزي قام الأسبوع الماضي بالفعل بزيارة السعودية، لمشاهدة ناديه الجديد المحتمل عن قرب ومعاينة المدينة ومقر التدريب وغيرهما من الأمور، لكن لماذا رفض؟

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أوضحت أنها تواصلت مع إدارة الاتفاق، والتي أكدت من جانبها أن جيرارد لم يرفض العرض بشكل مباشر.

وأوضحت إدارة النادي السعودي أن هدف جيرارد من وراء هذا الرفض هو رفع العرض المالي المقدم له، لإغرائه أكثر بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

يذكر أن جيرارد افتتح مسيرته التدريبية خارج ليفربول – النادي الذي اعتزل بقميصه – بقيادة رينجرز الاسكتلندي، والذي قاده لثلاث سنوات، بدايةً من صيف 2018م، قبل أن يقود أستون فيلا في نوفمبر 2021م.

ومع الفريق الإنجليزي، قاد جيرارد 40 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في ثماني، فيما خسر 19 لقاء.