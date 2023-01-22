محاولة لكسب ود مشجعي تشيلسي؟ مودريك يسخر من آرسنال!

مودريك يحاول كسب ود جماهير نادي تشيلسي بعد ارتباطه الطويل بالتعاقد مع آرسنال.

يسعى الأوكراني ميخايلو مودريك إلى إثبات إخلاصه لجماهير فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي انتقل إليه في صفقة بقيمة 100 مليون يورو من شاختار، وذلك بعدما ارتبط لوقت طويل بالانتقال إلى آرسنال.

مودريك قرر أن يشارك هتافًا لجماهير تشيلسي يسخرون فيه من آرسنال بعد فشل "الجانرز" في التعاقد معه.

وشارك النجم الأوكراني في مباراته الأولى بقميص تشيلسي وذلك عندما دخل بدليًا في الشوط الثاني خلال مواجهة ليفربول على ملعب "أنفيلد" في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل السلبي يوم السبت.

قبل أسبوع واحد فقط، كان آرسنال واثقًا في الحصول على توقيع مودريك، قبل أن يتدخل تشيلسي بصورة صاعقة ويقنع شاختار بالموافقة على عرضه.

وتقول الأغنية التي سخر فيها جمهور تشيلسي الذي تواجد في ملعب "أنفيلد" خلال مواجهة ليفربول: "لقد طار من أوكرانيا، على متن طائرة خاصة لعائلة بويل، قل لي يا مودريك؟ هل فاز آرسنال بدوري الأبطال".

وتضيف الكلمات: "لذلك قلت لهم لا، أنت تعرف المكان الذي يجب أن تذهب إليه"، في إشارة إلى الانتقال لصفوف تشيلسي.

Instagram/mmudryk10

مودريك شارك هتاف جماهير تشيلسي عبر خاصية القصص على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع الكثير من القلوب الزرقاء الوجوه التعبيرية، في محاولة لإثبات أن قلبه الآن ينتمي إلى "ستامفورد بريدج".