محاولة لتبرير الفشل؟ ريال مدريد يبرر اقتراب كيليان مبابي من التجديد مع باريس سان جيرمان!

ريال مدريد يرى أن تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان، إذا حدث، لا يمكن أن يعتبر فشلًا للإدارة الملكية..

تعلم قادة نادي ريال مدريد مما حدث في السنوات الماضية، وذلك كان السبب الرئيسي في ابتعاد "الميرينجي" تمامًا عن المشهد في جميع أوقات الأزمة التي نشبت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه كيليان مبابي منذ يونيو الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد كان بالفعل منتبهًا لكل ما يحدث من شد وجذب بين الطرفين، وترى إدارة النادي الملكي أن استمرار مبابي في باريس سان جيرمان لا يمكن أبدًا أن يعتبر فشلًا، بالنظر إلى أن النادي لم يظهر أبدًا في الصورة، ولم يحاول من الأساس التعاقد مع قائد منتخب فرنسا خلال الصيف الحالي.

إدارة ريال مدريد نفت بشكل متكرر طوال الصيف الحالي وجود أي نوع من المفاوضات مع باريس سان جيرمان أو الاتفاق مع مبابي.

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ومع تغيير السيناريو، والتقارب الذي حدث يوم الأحد بين مبابي وباريس سان جيرمان بعد أسابيع من الجفاء، فإن ريال مدريد سيواصل نفس سياسته، وينتظر ما سيحدث حتى النهاية.

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وحسب التقرير، فإن ريال مدريد، وإذا لم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى يناير 2024، سيحاول الحصول على توقيعه للوصول بشكل مجاني في يونيو المقبل.

لكن إذا جدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، فإن ريال مدريد سيقول: "هنيئًا لكما"، ويبحث عن أهدافه الخاصة بعيدًا عن قائد "الديوك".