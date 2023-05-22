اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا يهب للدفاع عن فينيسيوس جونيور بعد أحداث مباراة فالنسيا..

يبدو أن الدعم غير المشروط الذي يتلقاه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني من اللاعبين والأندية والجهات الرسمية في كرة القدم الإنجليزية هو وسيلة لمحاولة استمالته للانتقال إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل القريب.

فينيسيوس جونيور تلقى دعمًا هائلًا من كرة القدم الإنجليزية خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الأحداث التي وقعت خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي أقيمت على ملعب "ميستايا" في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23.

نجم ريال مدريد تلقى هجومًا عنصريًا عنيفًا من جمهور فالنسيا طوال أحداث المباراة، حتى لحظة طرده في الدقيقة 90+7 بسبب شجار مع لاعبي "الخفافيش".

آخر الجهات الإنجليزية التي دعمت فينيسيوس بعد تلك الأحداث، كان اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، الذي أصدر بيانًا مطولًا للتضامن مع البرازيلي.

وجاء في البيان: "نتضامن مع فينيسيوس جونيور وكل من يواجه العنصرية والتمييز، لاعبو كرة القدم بشر لهم عائلات وأصدقاء ويعيشون خارج كرة القدم".

وأضاف: "عندما يتحدث الأفراد ضد العنصرية، أو تجاربهم الشخصية مع مثل هذا التمييز فمن الضروري ألا تستمع السلطات فقط وتعرض التعاطف أو الإدانة، يجب أن يتخذوا إجراءات حاسمة وفورية وفعالة".

واختتم البيان: "لا ينبغي أبدًا قبول العنصرية أو التسامح معها أو تطبيعها، تقع على عاتق الجميع مسؤولية إعطاء الأولوية للقضاء على هذا السلوك المقيت في كرة القدم وفي المجتمع".

يذكر أن الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور من جمهور فالنسيا جذب العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأحداث، بداية من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من اللاعبين الحاليين وأساطير كرة القدم، حيث أدانوا تلك التصرفات المشينة.