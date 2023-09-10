محاولة فاشلة .. الشرط الجزائي حرم برشلونة من ضم نجم أتلتيكو مدريد

تداعيات الأزمة الاقتصادية مستمرة مع برشلونة.

أسدلت صحيفة "ماركا" الإسبانية الستار عن محاولة فاشلة من برشلونة لضم لاعب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني ناهويل مولينا، في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن الفريق الكتالوني كان يضع مولينا كأحد أبرز التعزيزات التي يحتاجها الفريق، قبل أن يظهر جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي في الخطة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع مولينا يعود إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الفريق مؤخرًا، بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني والذي يبلغ قيمته 90 مليون يورو.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فكر في عرض لاعبين على أتلتيكو مدريد من أجل إتمام الصفقة، إلا أن الأتلتي لم يكن مهتمًا سوى بالحصول على الأموال من أجل فك قيود مولينا.

يذكر أن برشلونة نجح في الحصول على توقيع كانسيلو في نهاية سوق الانتقالات، قادمًا من مانشستر سيتي بالإضافة إلى جواو فيليكس قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.