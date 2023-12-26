محاولة أخيرة للحفاظ على مبابي.. باريس سان جيرمان يتفوق على عمالقة أوروبا!

الصفقة تذهب إلى العاصمة الفرنسية..

يريد باريس سان جيرمان بناء فريق تنافسي جديد ولكن بإستراتيجية مختلفة، لعل من شأنها أن تبقي نجم الفريق كيليان مبابي مقتنعًا بمشروع النادي العاصمي.

في ظل هذا السعي، أتم باريس سان جيرمان الاتفاق مع نجم كورينثيانز البرازيلي الواعد، جابرييل موسكاردو، الذي كان مسرح اهتمام كل من آرسنال وليفربول وتشيلسي وبرشلونة.

خلال الآونة الأخيرة، برز تفوق تشيلسي فيما يتعلق بهذه الصفقة، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان قد قدم عرضًا لم يرفضه كورينثيانز.

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العرض وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو يشمل صفقة قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني (19.6 مليون يورو)، مع إضافات تصل إلى نحو مليوني يورو.

وسيطير اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس في أقرب وقت ممكن لإتمام الكشف الطبي وما شابه، بعد أن توصل باريس سان جيرمان إلى الاتفاق معه ومع ناديه.

وظهر موسكاردو بشكل رائع مع كورينثيانز الذي شارك معه في 18 مباراة محلية وسجل هدفًا وحيدًا وهو لاعب خط وسط بمواصفات جيدة للغاية.

كما مثل منتخب البرازيل تحت 23 عامًا، وينتظر استدعاءه الدولي الأول مع منتخب السيليساو وهو الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.