محاولة أخيرة .. لابورتا يضع "الملف المزعج" في ثلاجة برشلونة

فرمان من الرئيس لديكو بوقف كل تحركاته

لا يزال ملف اختيار المدرب المستقبلي لبرشلونة، لغزًا يصعب الإجابة عليه داخل النادي الكتالوني.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع البارسا، إلا أن الأسابيع الماضية شهدت تحسنًا في نتائج الفريق على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة، قررت تجميد تحركاتها في البحث عن المدير الفني الجديد، رغم أنها حددت نهاية مارس الجاري أو مطلع أبريل كموعد نهائي لحسم هذا الملف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، كان قد بدأ العمل على هذا الأساس باستطلاع آراء بعض المدربين واستبعاد بعض الأسماء المستحيلة، مثل يورجن كلوب، من أجل تكوين قائمة تضم 3 أو 4 أسماء فقط يتناسبون مع معايير وقدرات النادي، وعرضهم على الرئيس جوان لابورتا لتحديد القرار النهائي.

وأشارت "سبورت"، إلى أن القرار المفاجئ لإدارة برشلونة بتجميد ملف المدرب الجديد، وعدم حسمه في الموعد المحدد مسبقًا، يضع علامات استفهام كبرى، خصوصًا في ظل وجود أصوات مطالبة باستمرار تشافي على رأس الجهاز الفني.

وأوضحت الصحيفة، أن جوان لابورتا قرر تأجيل مناقشة هذا الملف على الأقل حتى انتهاء مشاركة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يرى أن هناك فرصة لإقناع تشافي بالبقاء لعام آخر، إذا نجح الفريق في عبور عقبة باريس سان جيرمان وبلغ نصف نهائي "التشامبيونزليج".