محاولات لتسويقه؟ تصرف غريب من وكلاء جوتا قبل مواجهة سباهان الآسيوية!

الشركة المسؤولة عن وكالة أعمال البرتغالي جوتا قامت بتصرف غريب قبل مواجهة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا..

في واقعة غريبة، نشر حساب الشركة المسؤولة عن وكالة أعمال البرتغالي جوتا جناح نادي الاتحاد السعودية عبر تطبييق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة غير مفهومة تتعلق بمستقبل اللاعب.

الشركة البرتغالية قامت بنشر صورة لجوتا وهو يحتفل بأحد أهدافه مع "العميد"، مع كتابة تفاصيل موعد مباراة الاتحاد أمام سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

غرابة التصرف تأتي من حقيقة وضعية جوتا مع الاتحاد، حيث تم استبعاد البرتغالي من المشاركة مع الفريق محليًا، وبالتالي فإن مشاركته آسيويًا مع اقتصار عدد المحترفين الأجانب في دوري أبطال آسيا على 5 لاعبين ليست أمرًا منطقيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم محاولات الاتحاد للتخلص من جوتا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2023 بإعارته إلى أحد الأندية السعودية، إلا أن الأمر لم يفلح.

وعلى صعيد آخر، فإن البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد لم يتخذ بعد قراره بشأن الخماسي الأجنبي الذي سيخوض مباراة سباهان أصفهان.

لكن تدريبات "العميد" التي أقيمت مساء الأحد شهدت مشاركة مارسيلو جروهي، ولويز فيليبي، ونجولو كانتي، وإيجور كورنادو، وعبد الرزاق حمد الله، ليصبح ذلك الخماسي المرشح للدخول في قائمة مباراة سباهان.

لكن صحيفة "الرياضية" كانت قد كشفت في وقت سابق أن نونو سانتو يفكر جديًا في استبعاد جروهي والاعتماد على عبد الله المعيوف أمام سباهان، والاستفادة من مقعد الحارس البرازيلي بضم أجنبي آخر إلى القائمة.