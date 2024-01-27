رئيس النادي الكتالوني يعمل لأجل صفقات الشتاء!

كشفت تقارير صحفية أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد اجتمع مع أحد رجال الأعمال من أذربيجاني من أجل المساعدة في عملية تمولي الفريق في صفقات الشتاء الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "بار كاناليتس"، حيث اجتمع لابورتا مع عدنان أحمد زادة من أجل التفاوض بشأن صفقة تخص استديوهات برشلونة.

الأخبار أكدت أن لابورتا يحاول أن يعيد بيع الجزء الذي لم تدفع شركة ليبيرو الألمانية ثمنه حتى الآن وتخلفت عن الالتزام بعقودها مع النادي الكتالوني، مما أثر على موقف الفريق فيما يتعلق باللعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هدف لابورتا من إعادة بيع تلك النسبة لشريك جديد وتفعيل رافعة اقتصادية إضافية هو القدرة على الدخول لسوق الانتقالات الشتوية وتدعيم الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من الكثير من الإصابات في الوقت الحالي، أبرزها إصابتي جافي وبالدي، حيث من المتوقع غيابهما لنهاية الموسم.