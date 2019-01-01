محاولات تجهيز لاعب نهضة بركان قبل مباراة الزمالك

قائد الفريق لم يشارك أمام الصفاقسي في مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعمل الجهاز الطبي لنادي نهضة بركان المغربي، بكل قوته من أجل تجهيز قائد الفريق محمد عزيز، لنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك.

ويلعب الفريق المغربي ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، أمام الزمالك المصري يوم 19 مايو الجاري، على الملعب البلدي لبركان.

ويغيب عزيز عن صفوف فريقه، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، أثناء مباراة بركان أمام الجيش الملكي في بطولة الدوري، وغاب اللاعب عن مواجهتي نصف النهائي.

وتغلب نهضة بركان على الصفاقسي التونسي، بثلاثة أهداف لهدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.

ووفقاً لتوقعات الجهاز الطبي فإن اللاعب قد يصبح جاهزاً في الموعد المحدد للمباراة مع الفارس الأبيض، خاصة وأنه بدأ بالركض حول الملعب الأسبوع الماضي.

💢- فرجاني ساسي سيغيب عن مباراتي #الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بسبب الُإصابة.🧐#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/zn2pnakX0b — جول مصر (@goaleg) May 6, 2019

ويشكل المدافع صاحب الـ 34 عاماً، عنصر قوة في دفاع الفريق المغربي، لخبرته الكبيرة، واعتماد الجهاز الفني عليه بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون يوم 26 من الشهر ذاته في مصر.