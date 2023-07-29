محاولات أمريكية لخلق عداوة بين ميسي وأحد أساطير ريال مدريد

هل يقبل هذه الخطوة؟

بعد رفضه فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، يمكن للنجم الإسباني سيرخيو راموس منافسة ليونيل ميسي بالدوري الأمريكي.

راموس الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، سبق أن كان خصمًا شرسًا لميسي خلال فترته الطويلة مع ريال مدريد عندما كان يلعب الأرجنتيني لبرشلونة.

وبعدها تزامل راموس مع الأرجنتيني في باريس سان جيرمان، ووفقًا لصحيفة "موندو ديببورتيفو" الإسبانية فإن هناك محاولات لإحياء العداوة من جديد.

وقالت الصحيفة إن نادي لوس أنجلوس إف سي مهتم بجلب اللاعب الإسباني إلى الدوري الأمريكي، في محاولة لخلق خصومة جديدة مع ميسي الذي انضم مؤخرًا إلى إنتر ميامي.

وأوضحت أن لوس أنجلوس مستعد لتقديم عرض لراموس لفترة قصيرة الأجل، وهي الفكرة التي قد يرحب بها نجم ريال مدريد السابق رغم الأنباء حول رغبته في العودة إلى إسبانيا.

يذكر أن صاحب الـ37 سنة رحل عن ريال مدريد في 2021 بعدما أصبح من أساطير النادي، وانضم بعدها لباريس للعب بجوار ميسي قبل الرحيل هذا الصيف بعد نهاية عقده.