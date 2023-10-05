رغم محاولات المصالحة .. مطالب ممثل المرشد الإيراني تشعل أزمة مواجهة الاتحاد وسباهان من جديد

ممثل المرشد يهاجم وزارة الخارجية الإيرانية ويخرج بدعوات ضد النادي السعودي..

رغم أن وزارة الخارجية الإيرانية تحاول جاهدة حل أزمة مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني إلا أن البعض لا يريد الحل.

العميد كان قد طار لإيران استعدادًا لمواجهة سباهان، والتي كان من المقرر إقامتها في الثاني من أكتوبر الجاري، على ملعب نقش جهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكنه عاد لجدة دون خوض اللقاء.

المباراة ألغيت بقرار من مراقبها، بعدما اعترض مسؤولو النادي الجداوي على وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل الملعب المستضيف لها، وأصر مسؤولو النادي الإيراني على عدم إزالتها، ليتم إلغاء المواجهات بالكامل بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المحدد لانطلاقها دون أي جديد.

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وبينما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أول أمس الأربعاء، أنها اتفقت مع الجانت السعودي على اقتراح إعادة المباراة على الاتحاد القاري، خرج حسين شريعتمداري؛ ممثل المرشد الإيراني، للدعوة لمنع النادي السعودي من زيارة البلاد مرة أخرى.

ممثل المرشد الإيراني كتب عبر صحيفة "كيهان": "وزير الخارجية تسرع في إعلان رأيه حول المباراة، كيف يقتر إعادتها؟، إذا غادر الاتحاد الملعب بداعي التماثيل السياسية، فهو لا يستحق إعادة المباراة، بل يجب منعه للأبد من الحضور إلى إيران واللعب مع الفرق الإيرانية سواء في إيران أو في أي مكان في العالم".

يذكر أن النادي الإيراني أعلن بشكل رسمي تقديم شكوى ضد نظيره السعودي، بينما يجري الاتحاد القاري تحقيقاته في الواقعة، واصفًا ما حدث بـ"الظروف غير المتوقعة".

وكانت المواجهات السعودية الإيرانية تقام منذ عام 2016م على ملاعب محايدة، على إثر الخلافات السياسية بين البلدين، لكن تقرر من العام الجاري إلغاء هذا القرار باتفاق مشترك بين الاتحادين السعودي والإيراني، لتتفجر الأزمة من جديد.