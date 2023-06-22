محامي روميلو لوكاكو ينهي الجدل .. هل أقنع البلجيكي أم تستمر خسائر الهلال؟

لوكاكو هدف أول للهلال في الصيف الجاري، فماذا قال المحامي الخاص به عن هذه الصفقة؟

حسم سيباستيان ليدور؛ محامي البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول موكله، بعد مفاوضات مطولة مع الهلال السعودي.

البلجيكي انتهت إعارته مؤخرًا لإنتر الإيطالي بعد موسم وحيد قضاه به، ويمتلك حاليًا عرض سعودي جاد، لكن المفاوضات طالت دون أي جديد يطرأ عليها.

وفي هذا الشأن، قال محامي البلجيكي، خلال تصريحات نقلها عنه الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو: "لوكاكو بالفعل يريد البقاء في أوروبا، ولا يريد خوض التجربة السعودية حاليًا، رغم عدم معارضة تشيلسي الاستغناء عنه نهائيًا".

وأضاف: "الكرة حاليًا في ملعب إنتر، لا توجد أي مفاوضات مع غريمه ميلان، وتشيلسي ينتظر العروض الرسمية من الأندية المهتمة به".

رفض روميلو عرض الهلال يكتب سطرًا جديدًا في فشل المفاوضات الهلالية مع النجوم العالميين بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيره من النجوم والمدربين الذي رفضوا القدوم.

يذكر أن لوكاكو خاض الموسم المنقضي 37 مباراة مع إنتر في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع سبعة آخرين.