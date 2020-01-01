محامي حمدي النقاز يعلن تقديم شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

حمدي النقاز فسخ عقده مع الزمالك بسبب تأخر المستحقات

أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، على تقديم شكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان حمدي النقاز قد فسخ عقده من طرف واحد بعد عدم الحصول على مستحقاته كاملة حسب ما جاء من تصريحات اللاعب.

وقال بن ميم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنهم تقدموا بشكوى ضد مرتضى منصور بسبب ما قاله في حق حمدي النقاز.

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وجاء بيان المحامي: "تم اليوم رسميًا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا برئيس الزمالك مرتضى منصور في خصوص كل الاتهاممات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر قرار بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز بعد تقديم شكوى وقت فسخ العقد.

وقدم حمدي النقاز أداء قوي رفقة الزمالك جعلته من أبرز اللاعبين العرب في مراكزهم خلال السنوات الماضية قبل الرحيل عن الأبيض.